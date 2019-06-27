Редкач объяснил, почему готовится к боям не в Украине

Новости спорта: Украинский боксер Иван Редкач не против выступить в роли спарринг-партнера чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко.

Об этом Редкач рассказал в новом интервью SportarenaTV.

«Спарринг с Ломаченко? Возможно. Если ему это будет интересно, и он этого захочет, то я буду рад ему помочь. Я в это время также буду готовиться к бою, буду в Лос-Анджелесе. Все возможно. Если я не буду у него в лагере, я буду у [Теренса Кроуфорда — прим. Sport Arena]. Он будет драться, не знаю, когда, но он позвонил и попросил о помощи, потому что ему нужен левша. Скорее всего, я ему буду помогать, и для меня это очень хорошо, и мы тренируемся в одном зале», — рассказал Иван.

Редкач также объяснил, почему предпочитает готовиться к боям в Америке, а не в Украине.

«Спарринг-партнеров здесь [в Украине] нет таких. Это основное. Спарринг-партнеры должны быть сильные, я прошел огонь и воду, когда дрался с ними. Ногами, руками — нас растаскивали как собак боевых. И я спаррингуюсь с чемпионом мира — где такого возьмешь здесь? Усик? Ломаченко? Они не будут с тобой спарринговать. Потому что ты им не нужен, а они — тебе. В Америке такого нет: если я кому-то нужен, они позвонили и попросили или наоборот».

«Было ли такое, что я отказал? Да. Просто мне такое не нужно сейчас или у меня своя тренировка, свой план. Просто говорил, что не могу. Но все, что касается подготовки в Америке — есть горка, все восстановительные процедуры, креокамеры, массажи. Хотя они дорого стоят, это есть. Может, и у нас это есть, просто я не готовился тут к профессиональным боям».