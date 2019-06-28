Редкач мог провести бой в андеркарте боя Кличко - Джошуа

Новости спорта: Украинец Иван Редкач мог драться в андеркарте боя Кличко - Джошуа.

Украинский боксер Иван Деркач побывал в гостях у SportarenaTV, где рассказал, что ему поступало предложение провести бой против следующего соперника Василия Ломаченко — Люка Кэмпбэлла. Редкач отказался — всему виной малый срок подготовки к бою, который составил бы всего две недели.

«У меня было интересное финансовое предложение. 150 тысяч евро давали за бой против Люка Кэмпбелла, следующего соперника Ломаченко. Я отказался, потому что они мне предложили за две недели. Такие бои не предлагают за две недели. Дайте мне два месяца подготовиться к бою, и я выйду».

«Они мне позвонили и сказали, что у меня две недели, бой будет в андеркарте Кличко — Джошуа за 150 тысяч евро. Я сказал, спасибо, но нет. Но если бы меня предупредили за пару месяцев, я бы согласился и поехал в Лондон», — сказал Иван Редкач в интервью Sportarena TV.

Также Иван Деркач признался, что бой с Девоном Александером, который 1 июня завершился его победой, принес ему самый большой гонорар в карьере.

«Какой был самый большой гонорар? За бой 1 июня, который был. Этот поединок перекрыл все 20 боев моих. Какой процент получает менеджер за бой? Никакого, он с меня не берет ни одного процента. Но если заходит за 200 тысяч, то он берет 10 процентов.»

После победы над Девоном Александером Иван Редкач имеет 23 победы в своем послужном списке — 18 из них были досрочными. Следующим своим соперником украинский боксер хочет видеть Шона Портера.