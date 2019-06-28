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Бой Пакьяо и Турмана покажут в кинотеатрах США

Бой Пакьяо и Турмана покажут в кинотеатрах США
13:59 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Прямая трансляция боя будет проходить более чем в 175 кинотеатрах сети Fathom’s Digital Broadcast Network.

20 июля в Лас-Вегасе (США) состоится бой чемпиона мира по версии WBA Super Кита Турмана и чемпиона мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо. Поединок в США будет транслироваться в кинотеатрах, сообщает World Boxing News.

Прямая трансляция боя будет проходить более чем в 175 кинотеатрах сети Fathom’s Digital Broadcast Network (DBN).

Напомним, Пакьяо в последний раз выходил на ринг 19 января. Тогда он решением судей победил Адриена Бронера. До этого он нокаутировал Лукаса Маттиссе. Турман в последнем бою с трудом справился с Хосесито Лопесом.

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Американский боксёр не исключил, что завершит карьеру в случае поражения от 40-летнего Пакьяо. В то же время Турман пообещал, что постарается отправить легендарного филиппинца на пенсию.

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Бокс, Мэнни Пакьяо, Новости бокса, Кит Турман.
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