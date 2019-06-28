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Сауль Альварес намерен выйти в ринг против Ковалева

Сауль Альварес намерен выйти в ринг против Ковалева
14:14 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Сауль Альварес пока не настроен проводить поединок с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBF в среднем весе Сауль Альварес пока не настроен проводить поединок с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным.

Мексиканец заинтересован в организации боя с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Деметриусом Андраде или чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

Дата следующего поединка Канело уже определена — 14 сентября. Ранее стало известно, что с организацией третьей встречи Сауля с Головкиным появились проблемы, так как Головкин не хочет проводить бой в Лас-Вегасе, что является условием Альвареса.

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Что касается варианта с Ковалёвым, то ожидается, что россиянин осенью встретится с официальным претендентом на титул Энтони Ярдом. Но с организацией этого противостояния уже также возникали проблемы.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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