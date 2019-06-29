Скачать
Суббота, 29.06.2019
Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019
Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019
Украина выиграла "золото" в командном соревновании по легкой атлетике на Европейских играх-2019
Украина выиграла "золото" в командном соревновании по легкой атлетике на Европейских играх-2019
Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
Динамо сенсационно уступило Полесью в контрольном матче
Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019
Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019

Альварес не заинтересован в бое с Головкиным и хочет встречи с Ковалевым

Альварес не заинтересован в бое с Головкиным и хочет встречи с Ковалевым
07:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Сауль Альварес пока не хочет проводить третий бой с Геннадием Головкиным.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBF в среднем весе Сауль Альварес пока не настроен проводить поединок с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. Мексиканец заинтересован в организации боя с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Деметриусом Андраде или чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

Дата следующего поединка Канело уже определена — 14 сентября. Ранее стало известно, что с организацией третьей встречи Сауля с Головкиным появились проблемы, так как Головкин не хочет проводить бой в Лас-Вегасе, что является условием Альвареса.

Сауль Альварес получил особый титул от WBC

Что касается варианта с Ковалёвым, то ожидается, что россиянин осенью встретится с официальным претендентом на титул Энтони Ярдом. Но с организацией этого противостояния уже также возникали проблемы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
02 Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019
03 Украинский боксер Выхрист нокаутировал Милуна в полуфинале Европейских игр-2019
04 Динамо просматривает 19-летнего полузащитника
05 Украина выиграла "золото" в командном соревновании по легкой атлетике на Европейских играх-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь