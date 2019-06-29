Альварес не заинтересован в бое с Головкиным и хочет встречи с Ковалевым

Новости спорта: Сауль Альварес пока не хочет проводить третий бой с Геннадием Головкиным.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super и IBF в среднем весе Сауль Альварес пока не настроен проводить поединок с экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным. Мексиканец заинтересован в организации боя с чемпионом мира по версии WBO в среднем весе Деметриусом Андраде или чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.

Дата следующего поединка Канело уже определена — 14 сентября. Ранее стало известно, что с организацией третьей встречи Сауля с Головкиным появились проблемы, так как Головкин не хочет проводить бой в Лас-Вегасе, что является условием Альвареса.

Что касается варианта с Ковалёвым, то ожидается, что россиянин осенью встретится с официальным претендентом на титул Энтони Ярдом. Но с организацией этого противостояния уже также возникали проблемы.