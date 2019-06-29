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Леннокс Льюис назвал главный козырь Энди Руиса

Леннокс Льюис назвал главный козырь Энди Руиса
05:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира Леннокс Льюис заявил, что лишний вес обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса является его козырем в ринге.

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис зая`вил, что лишний вес обладателя титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руиса является его козырем в ринге."Вы же знаете, что любой боксер с весом больше 91 килограмма считается ьяжеловесом. А Руис весит 120 килограмм, или около того. Он идет на соперника всем весом и наносит сильные удары. Не важно, как он выглядит внешне, поскольку вес помогает ему сильно бить. Даже легкие боксеры часто нокаутируют своих соперников, а здесь 120 килограмм!

Я считаю, что Энди всегда был опасным, просто этого никто не замечал. Как-то раз мне поаезло комментировать бой с участием Руиса. Я находился недалеко от ринга и постоянно слышал: "Бум, бум, бум". Это была сила его ударов. Поэтому я знаю, что он тяжело бьет", - приводит слова Льюиса WBN.

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Напомним, что в начале июня Руис нокаутировал британца Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в четырех весовых категориях.

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Бокс, Новости бокса, Энди Руис.
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