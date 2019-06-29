Хан начал переговоры о бое с Бруком

Новости спорта: Амир Хан заявил, что многие жители Великобритании мечтают увидеть такой бой.

Бывший чемпион мира Амир Хан заявил, что хочет организовать поединок с британцем Келлом Бруком.

"Бой с Бруком? Я допускаю такую возможность. У меня есть несколько вариантов больших боев, и Келл - один из них. Пару дней назад со мной связался юрист нашей команды и сообщил, что стороны планируют начать переговоры о бое с Бруком. Я согласился на это.

Мы же оба британцы, и многие наши соотечественники мечтают увидеть такой поединок. Я хочу выйти в ринг с Бруком, поэтому моя команда уже начала переговоры", - приводит слова Амира TalkSport.