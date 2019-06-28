Фьюри открыт для боя с Миллером

Новости спорта: Тайсон Фьюри готов встретиться в ринге с американцем, несмотря на допинговый скандал.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри заявил о желании провести поединок с американцем Джарреллом Миллером, который в данный момент отбывает дисквалификацию за употребление допинга.

"Миллер? Я открыт для боя с ним. Да, он употреблял запрещенные вещества, но меня это не волнует. У меня к нему нет никаких вопросов. Это его личные проблемы, если он что-то там принимал. Меня же интересует только бокс. Я думаю о победах, а не о том, что Миллер употребляет.

Могу сказать, что мы рассматриваем возможность организации боя с Джарреллом. Он же самый рейтинговый из тех, кто доступен. У него есть габариты, он массивный, с сильным ударом. К тому же, у него хорошие показатели. И еще он популярен из-за допингового скандала", - приводит слова британца IFL TV.