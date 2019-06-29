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Ковалев: Готов принять любой бой

Ковалев: Готов принять любой бой
15:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сергей Ковалев считает, что бой с Канело мог бы войти в историю.

Обладатель титула WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что не намерен набиваться в соперники чемпиону в среднем весе Саулю Альваресу.

Такой комментарий россиянин оставил на своей странице в Instagram после того, как мексиканец проявил желание боксировать с ним.

В то же время, Ковалев уверен, что такой бой мог бы войти в историю бокса.

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"Если рыжий на самом деле всерьёз намерен подняться в мой вес и провести бой со мной, который, безусловно, войдет в историю мирового бокса, то я не намерен набиваться ему в соперники, дабы не выглядеть проституткой, чтобы заработать на этом больше, чем я и так могу без него. Я всегда открыт и готов принять любой бой", - написал Ковалев.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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