Андраде - Сулецкий: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта: Деметриус Андраде и Мацей Сулецкий проведут чемпионский бой в США.

В ночь с 29 на 30 июня (время киевское) в Провиденсе (штат Род-Айленд, США) состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча в среднем весе между чемпионом мира по версии WBO Деметриусом Андраде и Мацеем Сулецким.

В преддверии противостояния соперники прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец оказался немного тяжелее соперника, показав на весах 72,6 кг. Сулецки потянул на 72,4 кг.

В андеркарде этого боя выступит экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжёлом весе Джозеф Паркер (25-2, 19 КО) и экс-претендент на титул Алекс Леапаи (32-7-4, 26 КО). Первый оказался значительно легче соперника, показав на весах 109,6 кг, в то время как Леапаи потянул на 115,3 кг.