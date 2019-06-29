Скачать
Суббота, 29.06.2019
Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019
Украина сохранила 4-е место после 7-го медального дня на Европейских играх-2019
Теннисист Долгополов перенесет еще одну операцию
Теннисист Долгополов перенесет еще одну операцию
Европейские игры-2019. Сегодня в Минске разыграют 28 комплектов медалей
Европейские игры-2019. Сегодня в Минске разыграют 28 комплектов медалей
Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019
Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019

Комми нокаутировал Бельтрана (Видео)

Комми нокаутировал Бельтрана (Видео)
09:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Чемпион мира в легком весе по версии IBF Ричард Комми одержал победу над Раймундо Бельтраном, нокаутировав его в 8-м раунде.

Уже в стартовом раунде мексиканец дважды оказался на канвасе, на что смог ответить левым хуком. Комми на попытку завершить бой в первой трехминутке израсходовал немало сил и в третьем раунде Бельтран чуть не переломил ход поединка. Ветеран начал работать первым номером и старался теснить чемпиона.

Но уже в пятой трехминутке мексиканец снова побывал в нокдауне после левого хука соперника и удара по корпусу. Бельтран все же поднялся и смог противостоять Комми, на нокдаун в 8-м раунде стал финальным и обеспечил победу действующему чемпиону.

Альварес не заинтересован в бое с Головкиным и хочет встречи с Ковалевым

По ходу поединка соперники несколько раз сталкивались головами, в результате чего у Комми образовалась гематома возле глаза, а у его соперника - рассечение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Раймундо Бельтран, Ричард Комми, Ричард Комми - Раймундо Бельтран.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо просматривает 19-летнего полузащитника
02 Юлия Ткач завоевала "золото" на Европейских играх-2019
03 Формула-1. Результаты второй практики Гран-при Австрии-2019
04 Украинский боксер Выхрист нокаутировал Милуна в полуфинале Европейских игр-2019
05 Украина выиграла "золото" в командном соревновании по легкой атлетике на Европейских играх-2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь