Комми нокаутировал Бельтрана (Видео)

Уже в стартовом раунде мексиканец дважды оказался на канвасе, на что смог ответить левым хуком. Комми на попытку завершить бой в первой трехминутке израсходовал немало сил и в третьем раунде Бельтран чуть не переломил ход поединка. Ветеран начал работать первым номером и старался теснить чемпиона.

Но уже в пятой трехминутке мексиканец снова побывал в нокдауне после левого хука соперника и удара по корпусу. Бельтран все же поднялся и смог противостоять Комми, на нокдаун в 8-м раунде стал финальным и обеспечил победу действующему чемпиону.

Commey knocks Beltran down for the fourth time and this one is over! #CommeyBeltran | @ESPN pic.twitter.com/vIaSOQz9vX

— Top Rank Boxing (@trboxing) 29 июня 2019 г.