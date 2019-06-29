Названы возможные даты реванша Джошуа - Руис

Новости спорта: Бой-реванш может состояться в США или Великобритании.

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, когда может состояться реванш между его клиентом и обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руисом.

"Мы еще не знаем, где пройдет бой. Сейчас рассматриваются варианты с Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке и Великобританией. Если Энтони победит Руиса в США, то сможет громко заявить о себе на всю Америку. Мы примем окончательное решение на протяжении ближайших дней.

Реванш может состояться 29 ноября или 7 декабря в Нью-Йорке. Еще мы рассматриваем вариант с проведением боя 14 декабря в Кардиффе. Эти даты - самые вероятные", - приводит слова Хирна