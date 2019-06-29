"Лапша или крушитель": Бетербиев вызвал на бой Ковалева

Новости спорта: Артур Бетербиев вызвал на бой Сергея Ковалева.

Чемпион IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев обратился через соцсети к чемпиону WBO Сергею Ковалеву, предложив ему провести объединительный поединок.

«После твоего реванша над Элейдером Альваресом, ты вернул себе чемпионский пояс WBO и заявил в СМИ о своём желании встретиться со мной в объединительном бою, — написал Бетербиев. — Я сразу дал согласие и попросил своего промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой. Ты до сих пор не принял мое приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной на ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую. Серега, давай, наконец, поставим точку в наших отношениях! Тем более, что сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксёрской организации, а наш промоутер Top Rank лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали «Лапша», а в Америке — «Крушитель». Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло».

Отметим, что ранее команды Бетербиева и Ковалева уже вели переговоры о бое, но не смогли прийти к соглашению. Сам Ковалев весной отмечал, что его очень интересует объединительный поединок с Бетербиевым. «В приоритетах — мой бой с Артуром Бетербиевым. Потому что у нас есть, скажем так, история с любителей, где он перешел мне дорогу», — сказал тогда чемпион WBO в одном из интервью.