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Владимир Кличко 17 лет назад победил Рэя Мерсера (Видео)

Владимир Кличко 17 лет назад победил Рэя Мерсера (Видео)
15:41 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта: 29 июня 2002 года Владимир Кличко провел свою 4-ю защиту титула WBO.

29 июня 2002 года, ровно 17 лет назад, в США, в Taj Mahal Hotel & Casino, Atlantic City, Владимир Кличко в своем 40-м поединке в карьере, вышел на бой против олимпийского чемпиона 1988 года Рэя Мерсера (30-4-1, 22 КО). Это была 4-я защита титула чемпиона мира по версии WBO. Несмотря на то, что американец носил прозвище «Безжалостный», именно Владимир был полноправным хозяином на ринге, методично избивая своего оппонента.

Рэй Мерсер, по прозвищу "Merciless", был знаменит своим страшным нокаутом, в который он отправил Томми Моррисона и равным спорным боем, который он дал Ленноксу Льюису.

Редкач мог провести бой в андеркарте боя Кличко - Джошуа

Мерсер продержался шесть раундов, но в конце концов судья пожалел «Безжалостного» и остановил бой. W TKO 6. Согласно послематчевой статистике телеканала HBO, Кличко имел колоссальное преимущество по силовым ударам. Владимир стал первым боксером, нокаутировавшим экс-чемпиона мира по версии WBO Рэя Мерсера. Кличко отправил его в нокдаун уже в первом раунде свом фирменным левым крюком. Поединок был остановлен в шестом раунде, когда Мерсер перестал отвечать на удары.

В конце 1-го раунда Кличко выбросил в челюсть два левых хука подряд. Затем туда же добавил ещё один мощный левый хук. У Мерсера подогнулись ноги, и он начал падать. Кличко вдогонку пробил ещё один левый хук. Мерсер рухнул на настил. Он поднялся на счёт 8. После возобновления боя Кличко выбросил несколько кроссов, часть из которых пришла в цель, но Мерсер смог продержаться до гонга. Весь 6-й раунд Кличко бил кроссы в голову противника. Мерсер практически не отвечал. В середине 6-го раунда украинец прижал к канатам противника и начал избивать. Рефери прекратил бой. Мерсер с решением не спорил. Лицо американца было избитым.

До битвы против Энтони Джошуа, всеми специалистами, этот бой против Мерсера, считался одним из лучших в карьере Владимира, и во многом это обусловлено работой с американским тренером Томми Бруксом. Среди подопечных Брукса были такие знаменитости, как Эвандер Холифилд, Хасим Рахман и Майк Тайсон.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Владимир Кличко - Рэй Мерсер.
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