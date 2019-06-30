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Комми хочет провести бой против Теофимо Лопеса

Комми хочет провести бой против Теофимо Лопеса
01:53 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Ломаченко вскоре будет драться с Люком Кэмпбеллом, а Ричард Комми хочет выйти на ринг против американца Теофимо Лопеса.

Боксер Ричард Комми победил Рэя Бельтрана и сохранил титул IBF. Сообщалось, что следующим соперником может стать украинец Василий Ломаченко, но есть вариант и с Тео Лопесом.

Ранее сообщалось, что именно Лопес станет соперником Комми, если американец в своем ближайшем поединке победит японца Накатани.

«Очень рад, что мне удалось защитить свой титул. Бельтран показал, почему раньше он был чемпионом. Получился хороший бой».

«Судя по всему, дальше буду драться против Лопеса. Но, конечно, сперва ему нужно выиграть свой бой», - сказал Комми.

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Ломаченко вскоре будет драться с Люком Кэмпбеллом за пояс WBC.

Вероятно, в 2020 году украинец сразится с Комми или Лопесом за пояс IBF.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Ричард Комми, Теофимо Лопес.
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