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Джермалл Чарло в чемпионском бою победил Брэндона Адамса

Джермалл Чарло в чемпионском бою победил Брэндона Адамса
07:27 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Джермалл Чарло защитил титул WBC в срелнем весе.

Чемпион WBC в среднем весе Джермалл Чарло 29 июня в своем родном Хьюстоне успешно провел свою первую защиту полноценного титула чемпиона мира, победив единогласным решением судей со счетом 120-108 дважды и 119-109 своего соотечественника американца Брэндона Адамса. Во втором раунде чемпион травмировал левую кисть. Всего Чарло нанес 151 точный удар из 634, а Адамс — 73 из 334.

Напомним, что ранее Чарло являлся временным чемпионом WBC в среднем весе, но недавно организация объявила его полноценным обладателем этого титула в связи с присвоением Саулю «Канело» Альваресу нового титула франшизного чемпиона WBC в среднем весе.

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Бокс, Новости бокса, Брэндон Адамс, Джермалл Чарло, Джермалл Чарло - Брэндон Адамс.
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