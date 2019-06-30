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Хирн рассказал, когда Усик вернется в ринг

Хирн рассказал, когда Усик вернется в ринг
11:35 Сегодня Телеграф xsport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе должен стать Карлос Такам

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) может вернуться в ринг в октябре. Об этом ESPN сообщил промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Дебют украинца в супертяжелом весе запланирован на конец сентября или на октябрь, тогда как раньше сам Усик говорил лишь о сентябре. Соперником украинца, вероятнее всего, станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым планировался еще на май.

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Отметим, что Усик получил травму бицепса, из-за которой его дебютный поединок в новом дивизионе был перенесен.

Напомним, украинец стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Карлос Такам, Усик - Такам, Александр Усик - Карлос Такам.
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