Хирн рассказал, когда Усик вернется в ринг

Новости спорта: Первым соперником Александра Усика в супертяжелом весе должен стать Карлос Такам

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) может вернуться в ринг в октябре. Об этом ESPN сообщил промоутер Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Дебют украинца в супертяжелом весе запланирован на конец сентября или на октябрь, тогда как раньше сам Усик говорил лишь о сентябре. Соперником украинца, вероятнее всего, станет Карлос Такам (36-5-1, 28 КО), бой с которым планировался еще на май.

Отметим, что Усик получил травму бицепса, из-за которой его дебютный поединок в новом дивизионе был перенесен.

Напомним, украинец стал обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе.