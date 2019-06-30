Такам собирается нокаутировать Усика

Новости спорта: Карлос Такам заявил, что нокаутирует Александра Усика в дебютном поединке украинца в супертяжелом дивизионе.

Камерунец сообщил, что бой с бывшим абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе состоится в сентябре.

"Я собираюсь драться с Усиком в сентябре. Но, до сих пор не знаю, где состоится бой. Будет ли это в Мэриленде или в Великобритании или где-то еще. Не собираюсь ждать и думаю, что у меня будет еще один поединок перед боем с Усиком в сентябре", — цитирует Такама Boxing247.com.

"Готов драться с любым соперником. Мне все равно. Желаю, чтобы Усик выздоровел, потому что жду этого матча и знаю, что выиграю. Я собираюсь нокаутировать его".

Ранее промоутер Эдди Хирн заявлял, что возвращение Александра Усика в ринг ожидается в сентябре.

Дебютный бой в супертяжелом весе Александр Усик должен был провести 25 мая, но из-за травмы бицепса его поединок против Карлоса Такама пришлось перенести.

В последнем бою Александр Усик победил нокаутом Тони Беллью в ноябре прошлого года и защитил все свои титулы в крузервейте. Однако позже украинец остался без чемпионских поясов из-за перехода в супертяжелый вес.

38-летний Такам в своем последнем поединке выиграл у Сенада Гаши, а до этого проиграл Дереку Чисоре и Энтони Джошуа.