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Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины (Видео)

Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины (Видео)
22:18 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Украинский боксер Александр Хижняк выиграл золотую медаль Европейских игр.

В Минске завершились Европейские игры. По итогам соревнований Украина заняла третье место в медальном зачете. Из 51 медали Игр, выигранных украинскими спортсменами 16 - золотых и одна из них досталась боксеру Александру Хижняку.

В финальном бою весовой категории до 75 кг украинец не оставил шансов итальянцу Сальваторе Кавальяро.

В это время в зале находился президент Российской Федерации Владимир Путин. Когда Хижняк занял место на пьедестале в зале зазвучал гимн Украины, а Путину пришлось стоя его слушать вместе с другими зрителями.

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Бокс, Новости бокса, Александр Хижняк, Европейские игры-2019.
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