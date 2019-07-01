Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины (Видео)

Новости спорта: Украинский боксер Александр Хижняк выиграл золотую медаль Европейских игр.

В Минске завершились Европейские игры. По итогам соревнований Украина заняла третье место в медальном зачете. Из 51 медали Игр, выигранных украинскими спортсменами 16 - золотых и одна из них досталась боксеру Александру Хижняку.

В финальном бою весовой категории до 75 кг украинец не оставил шансов итальянцу Сальваторе Кавальяро.

В это время в зале находился президент Российской Федерации Владимир Путин. Когда Хижняк занял место на пьедестале в зале зазвучал гимн Украины, а Путину пришлось стоя его слушать вместе с другими зрителями.