Такам: Я собираюсь боксировать с Усиком в сентябре

Новости спорта: Камерунский супертяжеловес Карлос Такам уверен в своем бою против Усика.

Камерунский боксер-супертяжеловес Карлос Такам заявил, что именно он станет следующим соперником абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика.

Бой с украинцем, по мнению камерунца, должен пройти в сентябре, сообщает Klitschko-brothers.com.

"Я собираюсь боксировать с Усиком в сентябре. До сих пор не знаю, будет ли это в Мэриленде или в Британии... Я не собираюсь ждать,думаю, до сентября успею провести промежуточный бой. Возможно, буду выступать в андеркарте поединка Уайт – Ривас на арене O2. Желаю, чтобы Усик выздоровел, Ожидаю этого поединка и знаю, что выиграю. Собираюсь нокаутировать Усика. Он – очень быстрый боксер, но еще никогда не сталкивался с ударом супертяжеловеса. Усик, я жду тебя в сентябре", - сказал Такам.

Напомним, майский поединок Такам – Усик, который должен был стать дебютным для украинца в новом весе, не состоялся из-за травмы Александра.