Усик, Поветкин и Гассиев - среди соперников Паркера

Новости спорта: Джозеф может провести следующий бой в андеркарде реванша Джошуа - Руис.

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Джозефа Паркера Эдди Хирн рассказал о дальнейших планах своего клиента.

"Я думаю, что сейчас Джозеф в прекрасной форме. В триумфальном поединке с Алексом Леапаи он вел себя очень уверенно. Было видно, что после стартовых раундов Джозеф успокоился и без проблем довел бой до конца. Он снизил обороты и никуда не спешил.

Я думаю, что для Джозефа можно устроить много боев - с Александром Поветкиным, Александром Усиком, Майклом Хантером, Муратом Гассиевым. Это хорошие соперники. Но пока что я рекомендую ему провести поединок с Дереком Чисорой. Такая встреча могла бы стать отличным поединком для андеркарда реванша Джошуа с Руисом", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, в своем крайнем поединке, который состоялся в ночь с 29 на 30 июня, Паркер одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Леапаи.

Ранее сообщалось, что Джозеф хочет боксировать с Александром Усиком.