Энди Руис получил специальный пояс WBO

Мексиканский боксер в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энди Руис (33-1, 22 КО) на днях прокатился в Пуэрто-Рико, где получил особенный презент от WBO.

Всемирная боксерская организация подарила Руису специальный пояс, на котором написано «Первый чемпион мира-супертяжеловес из Мексики».

Видео опубликовал известный журналист Майкл Бенсон в своем Twitter.

Andy Ruiz Jr has arrived in Puerto Rico to visit the WBO and was today presented with a special belt to commemorate his historic win over Anthony Joshua.

"First Mexican Heavyweight Champion" pic.twitter.com/apOkpvoXeY

— Michael Benson (@MichaelBensonn) 1 июля 2019 г.