Джошуа начал подготовку к реваншу с Руисом

Новости спорта: Британский экс-чемпион Энтони Джошуа начал активную подготовку к бою-реваншу с Энди Руисом.

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа начал подготовку к реваншу с Энди Руисом, сообщает журналист Майкл Бенсон в твиттере.

Ранее промоутер Эдди Хирн заявил, что второй бой между Джошуа и Руисом состоится в конце ноября или начале декабря. Местом проведения реванша будет выбран либо Нью-Йорк, либо Кардифф.

Напомним, что в начале июня Руис победил Джошуа нокаутом в седьмом раунде. Таким образом, мексиканец стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Для Джошуа это поражение стало первым на профессиональном ринге. До боя против Руиса британец в сентябре 2018 года нокаутировал россиянина Александра Поветкина.

Отметим, Энди Руис также солидно настроен на эту встречу: "Я шел к этому с шести лет, поэтому не хочу, чтобы это были всего 15 минут славы. Я обязан победить Джошуа в реванше" - резюмирует мексиканец предстоящую встречу с британцем.