Хирн рассказал, где может пройти реванш Джошуа - Руис

Новости спорта: Промоутер подтвердил, что бой состоится.

Промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал места, в которых, вероятно, пройдет реванш его подопечного с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом.

Примечательно, что бой точно не пройдет в Мексике, как этого хотел чемпион мира.

"Очень надеемся, что сможем добавить конкретики касательно этого вопроса на этой неделе. Могу сказать, что осталось всего два варианта с местом проведения: Madison Square Garden в Нью-Йорке и Principality Stadium в Кардиффе. Вдобавок, хочу еще раз заявить, что бой состоится. Понятия не имею, откуда берутся все эти слухи", - приводит слова Хирна BoxingScene

Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн назвал возможные даты реванша Джошуа с Руисом. Кроме того, WBO вручили Энди особенный пояс.