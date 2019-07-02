Скачать
Вторник, 02.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Хирн рассказал, где может пройти реванш Джошуа - Руис

Хирн рассказал, где может пройти реванш Джошуа - Руис
19:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Промоутер подтвердил, что бой состоится.

Промоутер экс-чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн назвал места, в которых, вероятно, пройдет реванш его подопечного с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энди Руисом.

Примечательно, что бой точно не пройдет в Мексике, как этого хотел чемпион мира.

"Очень надеемся, что сможем добавить конкретики касательно этого вопроса на этой неделе. Могу сказать, что осталось всего два варианта с местом проведения: Madison Square Garden в Нью-Йорке и Principality Stadium в Кардиффе. Вдобавок, хочу еще раз заявить, что бой состоится. Понятия не имею, откуда берутся все эти слухи", - приводит слова Хирна BoxingScene

Напомним, ранее промоутер Эдди Хирн назвал возможные даты реванша Джошуа с Руисом. Кроме того, WBO вручили Энди особенный пояс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Эдди Хирн.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины (Видео)
02 Реал определился с будущим Лунина
03 Дэвид Хэй оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
05 Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь