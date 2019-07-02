Давейко: я слишком уважаю Джошуа, чтобы говорить о нашем спарринге

Новости спорта: Джоуи Давейко, проводивший спарринги с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа перед боем с Энди Руисом, отказался раскрыть подробности подготовки британца.

Американский боксёр Джоуи Давейко, проводивший спарринги с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа перед боем с Энди Руисом, отказался раскрыть подробности подготовки британца. После сенсационного поражения от Руиса ряд источников сообщил, что Давейко во время спарринга отправил Джошуа в нокдаун. Якобы этот факт мог негативно повлиять на подготовку Джошуа.

«Послушайте, я слишком уважаю Энтони Джошуа. Я не буду говорить ничего об этом, никаких историй о спаррингах. Я никогда не был таким боксёром, который много болтает.

Я входил в штабы многих боксёров, многих чемпионов мира. Но я никогда не буду говорить о спаррингах, это боксёрское братство. Говорить о таких вещах я не буду.

О поражении и подготовке Джошуа было много слухов, теорий заговоров. Будто Эдди Хирн предложил мне бой с Муратом Гассиевым, как какую-то косточку. Но это не так. Мне предложили этот бой ещё в мае, до того, как Джошуа начал подготовку к бою с Руисом», — цитирует Давейко The Mirror.

Отметим, Давейко проведёт бой с россиянином Муратом Гассиевым 27 июля в Арлингтоне (США).