Скачать
Вторник, 02.07.2019
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
"Я принял решение": Владимир Кличко - о возвращении в бокс
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне
Свитолина с уверенной победы стартовала на Уимблдоне

Давейко: я слишком уважаю Джошуа, чтобы говорить о нашем спарринге

Давейко: я слишком уважаю Джошуа, чтобы говорить о нашем спарринге
14:59 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Джоуи Давейко, проводивший спарринги с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа перед боем с Энди Руисом, отказался раскрыть подробности подготовки британца.

Американский боксёр Джоуи Давейко, проводивший спарринги с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа перед боем с Энди Руисом, отказался раскрыть подробности подготовки британца. После сенсационного поражения от Руиса ряд источников сообщил, что Давейко во время спарринга отправил Джошуа в нокдаун. Якобы этот факт мог негативно повлиять на подготовку Джошуа.

«Послушайте, я слишком уважаю Энтони Джошуа. Я не буду говорить ничего об этом, никаких историй о спаррингах. Я никогда не был таким боксёром, который много болтает.

Я входил в штабы многих боксёров, многих чемпионов мира. Но я никогда не буду говорить о спаррингах, это боксёрское братство. Говорить о таких вещах я не буду.

О поражении и подготовке Джошуа было много слухов, теорий заговоров. Будто Эдди Хирн предложил мне бой с Муратом Гассиевым, как какую-то косточку. Но это не так. Мне предложили этот бой ещё в мае, до того, как Джошуа начал подготовку к бою с Руисом», — цитирует Давейко The Mirror.

Отметим, Давейко проведёт бой с россиянином Муратом Гассиевым 27 июля в Арлингтоне (США).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джоуи Давейко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хижняк заставил Путина стоя слушать гимн Украины (Видео)
02 Реал определился с будущим Лунина
03 Дэвид Хэй оценил перспективы Усика в хэвивейте
04 Уимблдон: Уильямс сенсационно проиграла 15-летней Гауфф
05 Барселона оформит трансфер Гризманна на этой неделе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь