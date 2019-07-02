Фьюри вернется на ринг в сентябре

Новости спорта: Тайсон Фьюри определился с ближайшими планами.

Юбилейный 30-й бой на профи-ринге Фьюри проведет 7 или 21 сентября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Об этом сообщает американский инсайдер Майк Коппинджер.

Британский промоутер Фьюри Боб Арум в ближайшее время на встрече с представителями компании MTK Global обсудит кандидатуры следующего соперника британского экс-чемпиона.

Перед реваншем с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером Фьюри может встретиться с Кубратом Пулевым, Диллианом Уайтом или Джарреллом Миллером.

Тайсон Фьюри 15 июня в Лас-Вегасе провел разминочный бой против малоизвестного немца Тома Шварца. Бой Фьюри завершил нокаутом во втором раунде.