Тайсон Фьюри будет биться в Нью-Йорке

Новости спорта: Фьюри проведет следующий бой в сентябре в Нью-Йорке.

Британский боксер Тайсон Фьюри проведет следующий поединок 7 или 21 сентября на легендарной арене Мэдисон-Сквер-Гарден в Нью-Йорке, о чем сообщил промоутер Боб Арум журналисту Майку Коппинджеру.

Представитель Фьюри Арум встретится с промоутерской компанией MTK Global, после чего станет имя следующего соперника 30-летнего британца.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер могут провести между собой не только второй бой, но и третий, однако перед повторным боем с Фьюри Уайлдер проведет бой с Луисом Ортисом.

В своем последнем бою, который состоялся в прошлом месяце, Тайсон Фьюри во втором раунде нокаутировал Тома Шварца и завоевал титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO.