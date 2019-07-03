Руис: Мое имя войдет в историю мексиканского бокса

Новости спорта: Энди Руис не хочет, чтобы победа над Джошуа стала для него только минутой славы.

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис, отобравший титулы у Энтони Джошуа, выразил надежду, что победа над британцем не станет для него мимолётным моментом славы.

«Моя жизнь изменилась полностью. Все люди мечтают. Я тяжело работал и достиг того, о чём мечтал. Теперь я чемпион мира, и это просто волшебно. Теперь люди подходят ко мне и просят сфотографироваться или снять видео. Это очень приятно, этого я и хотел. Не был готов к такой славе, но всё приходит тогда, когда должно прийти. Нам же нужно оставаться скромными и получать удовольствие.

Моё имя войдёт в историю мексиканского бокса, ведь я первый супертяжеловес-чемпион из Мексики. Но я не хочу, чтобы победа над Джошуа стала для меня только минутой славы. Мне нужно упорно и решительно работать, потому что я должен победить в реванше», — приводит слова Руиса BoxingScene.