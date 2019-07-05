Команда Альвареса предложила Ковалеву неприемлемый гонорар

Новости спорта: Сауль Альварес хочет провести бой с Сергеем Ковалевым в промежуточном весе.

В последние несколько дней в СМИ появляется информация, что чемпион мира в среднем весе Сауль Альварес хочет провести следующий поединок с чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым. Мексиканец заинтересован в проведении встречи в промежуточном весе.

Сегодня, 2 июля, эта информация подтвердилась. В Golden Boy предложили россиянину бой на 14 сентября, сообщает BoxingScene. При этом известно, что предлагаемый Сергею гонорар оказался неприемлемо низким, точная сумма не называлась. В случае если Канело действительно хочет поединка с Ковалёвым, предложенные условия придётся пересмотреть.

Ранее стало известно, что менеджмент Сергея Ковалёва практически согласовал условия поединка с официальным претендентом Энтони Ярдом. Эта встреча может пройти 24 августа в России.