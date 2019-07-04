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WBC начал тестировать судей на допинг

WBC начал тестировать судей на допинг
03:36 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: WBC

Новости спорта: Первые два таких антидопинговых теста уже были пройдены.

Всемирный боксерский совет (WBC) выступил с инициативой новой антидопинговой программы, в рамках которой будет проводить случайную проверку своих судейских бригад. Первые два таких антидопинговых теста уже были пройдены в рамках программы «Чистый бокс» Всемирного боксерского совета.

WBC внедрил свой стандарт случайного тестирования официальных лиц, обслуживающих поединки, мотивируя это «важностью поддержания максимальной честности и прозрачности в боксе». Тесты предназначены для выявления использования рекреационных наркотиков, таких как: марихуана, кокаин и метамфетамины.

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Стив Морроу, судья из Калифорнии и Фрэнк Гарза, судья из Мичигана, представили результаты допинг-тестов в штаб-квартире Всемирного боксерского совета в Мехико, оба из которых были отрицательными, пишет портал Ringside24. - WBC выразил желание предложить свою инициативу национальным и государственным федерациям в развитием этого проекта.

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Допинг, Бокс, WBC, Новости бокса.
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