Тренер Кэмпбелла: Непростая задача придумать план, чтобы побить Ломаченко

Новости спорта: Тренер Люка Кэмпбелла Шейн Макгуиган поделился ожиданиями относительно боя своего подопечного против Василия Ломаченко.

"Это отличный бой для нас. У Люка есть возможность выйти и выиграть три пояса, а он это может. Люди могут списывать его со счетов и говорить, что у него нет шансов, но в нем столько уверенности в собственных силах. Это его момент.

Это непростая задача придумать план, чтобы побить Ломаченко. Но нужно, чтобы Люк вышел в ринг и исполнил его. Мы верим в себя. Мы одержали несколько хороших побед и сейчас он каждый день учится в зале. У нас есть возможность объединить дивизион. Деремся за пояс WBC, но также и за титулы WBO и WBA.

Мы бы не согласились на бой, если бы не верили в свои шансы победить, в свои хорошие шансы. Я действительно уверен в том, что Люк может его побить. У Люка жесткий удар, у него хорошее ощущение дистанции".