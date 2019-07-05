Пакьяо: Турмана ждет сюрприз

Новости спорта: Мэнни Пакьяо хочет преподать урок 30-летнему американцу.

Обладатель титула WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо рассказал о своих ожиданиях от предстоящего поединка с временным чемпионом мира по версии WBA Super Китом Турманом.

"Турман говорил что-то плохое обо мне? Я не беспокоюсь из-за его слов. Собираюсь удивить Кита.

Турман недооценивает меня, он думает, что я слишком мелкий для него. Но когда мы выйдем в ринг, его ждет сюрприз. Я быстрее, чем он. У меня намного лучше развита скорость рук и ног. Хочу преподать урок Турману", - приводит слова филиппинца BoxingNews24.