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Роман Долидзе: последний бой в WWFC и ориентировочная дата дебюта в UFC

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Роман Долидзе: последний бой в WWFC и ориентировочная дата дебюта в UFC
12:52 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: WWFC

Новости спорта: Грузинский боец Роман Долидзе вскоре дебютирует в UFC.

Недавно грузинский боец ММА Роман Долидзе подписал контракт с UFC. Начинал свой путь в ММА Роман с WWFC, где провел шесть поединков, в каждом из них грузин одержал уверенные победы. Что и стало причиной продвижения по карьерной лестнице - контракт с UFC, как подтверждение.

Однако, сам Роман неоднократно отмечал, что именно благодаря WWFC он стал тем, кем есть сейчас. В недавнем интервью проекту "ОТДУШИВДУШУ" Долидзе сказал следующие слова:

"WWFC сыграло очень важную роль в моем становлении, как спортсмена. Смело можно сказать, что я - продукт WWFC. Если бы не эта организация, то не было бы всего того, что я имею."

Предлагаем вспомнить последний бой Романа Долидзе в WWFC, который он провел против поляка Михала Пастернака:

Долидзе в третьем раунде эффектно поймал Михала на встречном движении бэкфистом, в результате чего поляк упал на покрытие. Роман поспешил провести несколько добивающих ударов, после чего рефери остановил встречу, фиксируя досрочную победу Романа. 

Многие отмечали, что эмоции Романа в том поединке "били через край", и в одном из недавних интервью Долидзе объяснил свое поведение:

"Очень многие меня осуждают, что я был жестким и грубым в последнем бою, обычно я более положительный. Были предпосылки к этому: парень очень много наговорил, не очень правильного и хорошего. Он говорил, что я для него проходной оппонент, что пояс поедет в Польшу. И это он говорил, когда стоял рядом со мной. Я тоже давал интервью, говорил, что я уважаю его. Соперник очень сильный, хороший, что я подготовился. А он стоит рядом со мной, и говорит, что я для него проходной оппонент - я был очень жестко настроен против него!".

Когда Роман Долидзе дебютирует в UFC?

В недавнем интервью нашему сайту вице-президент WWFC - Денис Перч назвал ориентировочную дату следующего боя Романа:

"Следующий поединок у него будет не раньше октября. Сейчас он на некоторое время вернулся в Украину, где побудет с семьей, а уже в августе-сентябре вернется в Америку, где будет готовиться к бою."

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MMA, Денис Перч, WWFC, Роман Долидзе, Новости WWFC.
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