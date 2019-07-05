Назван потенциальный соперник Сауля Альвареса на бой 14 сентября

Новости спорта: Промоутер Фернандо Белтран рассказал, что Хайме Мунгиа получил предложение на бой с Саулем Альваресом.

Мексиканский промоутер Фернандо Белтран рассказал ESPN Deportes о том, что чемпион WBO в первом среднем весе, мексиканец Хайме Мунгиа получил предложение провести 14 сентября этого года поединок против соотечественника, чемпиона мира в среднем весе Сауля «Канело» Альвареса. Бой предлагается провести в среднем весе, и при любом исходе Мунгия сохранит свой пояс в первом среднем весе. Промоутерами Мунгиа являются Белтран и компания Golden Boy Promotions, которая также представляет интересы Альвареса.

«Утром я общался с [главой Golden Boy] Оскаром Де Ла Хойей, и он спросил, интересен ли нам бой между Хайме и Канело, — рассказал Белтран. — Я сказал, что наш интерес к этому бою очень велик, и тогда он прислал мне предложение, которое мы сейчас изучаем. Это будет великолепное событие для Мексики, если двое наших чемпионов мира встретятся и поднимут мексиканский бокс на высочайший уровень».

Сообщается также, что у Мунгия есть уже предложения о проведении поединков против Джесси Варгаса, Патрика Тексейры или матча-реванша с Дэннисом Хоганом. Канело Альварес, с другой стороны, помимо третьего боя с Геннадием Головкиным, к которому мексиканец то ли совсем потерял интерес, то ли не совсем, выказал также желание встретиться с чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.