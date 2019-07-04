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Тренер Гассиева: Мы ждем реванша с Усиком в хевивейте

Тренер Гассиева: Мы ждем реванша с Усиком в хевивейте
06:25 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Тренер Мурата Гассиева Абель Санчес считает, что экс-абсолютному чемпиону мира в этом весе Александру Усику будет сложнее адаптироваться в супертяжелом весе.

Американский тренер экс-чемпиона мира в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Абель Санчес считает, что бывшему абсолютному чемпиону мира в этом весе Александру Усику будет сложнее адаптироваться в супертяжелом весе, и, по словам тренера, они хотят взять реванш за прошлогоднее поражение и полагают, что в новом весе это будет проще. Напомним, что 25-летний Гассиев дебютирует в супертяжелом весе 27 июля в поединке против Джои Давейко, а дебют Усика в этом весе ожидается в сентябре.

«Это поражение, за которое мы, как команда, хотим взять реванш, — цитирует Санчеса WBN. — Мы знаем, что нестопроцентная готовность сделала бой сложным, но мы бы с удовольствием еще раз встретились в будущем, особенно если это будет бой за титул в супертяжелом весе. Разница в габаритах между весами будет более сложной для Усика. Недостаток ударной мощи для супертяжа повредит ему. Мы ждем реванша, и надеемся, что это будет несложно устроить».

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«Никто не отрицает, что Энтони Джошуа был нокаутирован Джои Давейко в спарринге, поэтому разговоры об этом продолжаются, — сказал Санчес о будущем сопернике Гассиева. — Но это будет хорошее заявление, если Мурат сможет доминировать и досрочно победит Давейко. Мурат очень комфортно себя чувствует [в супертяжелом весе]. Он чувствует себя сильным. Его скорость ударов будет его плюсом. Сейчас нужно просто выйти на ринг и проверить себя. Это хороший дебютный бой в супертяжелом весе для Мурата. Джои ни разу не проигрывал досрочно, так что это будет хороший знак, если Мурату это удастся».

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