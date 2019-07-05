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Тренер сборной Украины по боксу: Ломаченко всегда лучше готов физически

Тренер сборной Украины по боксу: Ломаченко всегда лучше готов физически
05:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Инстаграм

Новости спорта: Сергей Гордиенко дал прогноз на бой Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл.

Главный тренер женской сборной Украины по боксу Сергей Гордиенко поделился мнениями о бое за титулы WBA. WBO и WBC в легком весе между Василием Ломаченко и британцем Люком Кэмпбеллом.

Наставник отметил, что мастерство украинского боксера значительно выше, сообщает XSport.

Назван гонорар Ломаченко за бой с Кэмпбеллом

"Я жду очень интересного, зрелищного поединка. Встречаются все-таки два олимпийских чемпиона, бой будет достойный. За Кэмпбеллом я следил еще когда он был любителем. Это довольно неплохой боксер, но Василий на голову его выше по мастерству. Сильные стороны Василия? Скорость, тактическая грамотность, он со своим отцом всегда хорошо планируют поединки. Все, что планируют, у них получается. Кроме того, Ломаченко всегда лучше готов физически, чем все другие боксеры", - сказал Гордиенко.

Поединок, Ломаченко - Кэмпбелл должен пройти 31 августа в Лондоне.

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Бокс, WBC, WBO, WBA, Новости бокса, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, Ломаченко – Кэмпбелл, Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл.
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