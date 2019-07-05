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Уайлдер: У Джошуа были приступы паники перед боем с Руисом

Уайлдер: У Джошуа были приступы паники перед боем с Руисом
04:34 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Деонтей Уайлдер считает, что Энтони Джошуа оберегали от встречи с ним.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил, что британский боксер Энтони Джошуа проиграл мексиканцу Энди Руису из-за проблем с психологией.

"Я уже говорил, что Джошуа оберегали от встречи со мной. Они выбрали Руиса, потому что он был самым легким соперником. Команда британца понимала, что результат рано или поздно все равно будет именно таким. Только в случае, если он встретится со мной, все закончится немного раньше.

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На Энтони было большое давление. Он же впервые проводил поединок за пределами Британии. На него давило и мое выступление с Бризилом. В раздевалке перед боем у Джошуа были приступы паники. Он просто застыл, когда оказался в ринге. Посмотрим, сможет ли Джошуа вернуть пояса в реванше", - приводит слова Уайлдера WBN.

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