Украинский супертяж поддержал велогонщицу Соловей в конфликте с президентом ФВСУ

Новости спорта: Владислав Сиренко поддержал Анну Соловей в конфликте с Александром Башенко.

Украинский боксер-супертяжеловес Владислав Сиренко высказал свое мнение относительно публичного конфликта велосипедистки Анны Соловей и президента ФВСУ Александра Башенко, встав на сторону спортсменки. Об этом Сиренко написал на своей странице в Instagram.

По мнению Сиренко, чиновник, публично оскорбивший спортсменку, должен подать в отставку.

«Хочу публично поддержать велогонщицу Анну Соловей и коротко высказать свое мнение о громком конфликте Анны с Александром Башенко. Убежден, что ни при каких обстоятельствах мужчина не может позволять самому себе так говорить с женщиной, а спортивный чиновник не может так вести себя по отношению к спортсмену. Для меня это аксиома. Даже если представить, что Анна была в чем то не права. Конечно, Башенко должен подать в отставку. Уверен, что мы, спортсмены, должны поддерживать друг друга в таких ситуациях. Спасибо», - написал боксер.