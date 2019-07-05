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Украинский супертяж поддержал велогонщицу Соловей в конфликте с президентом ФВСУ

Украинский супертяж поддержал велогонщицу Соловей в конфликте с президентом ФВСУ
03:25 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Владислав Сиренко поддержал Анну Соловей в конфликте с Александром Башенко.

Украинский боксер-супертяжеловес Владислав Сиренко высказал свое мнение относительно публичного конфликта велосипедистки Анны Соловей и президента ФВСУ Александра Башенко, встав на сторону спортсменки. Об этом Сиренко написал на своей странице в Instagram.

По мнению Сиренко, чиновник, публично оскорбивший спортсменку, должен подать в отставку.

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«Хочу публично поддержать велогонщицу Анну Соловей и коротко высказать свое мнение о громком конфликте Анны с Александром Башенко. Убежден, что ни при каких обстоятельствах мужчина не может позволять самому себе так говорить с женщиной, а спортивный чиновник не может так вести себя по отношению к спортсмену. Для меня это аксиома. Даже если представить, что Анна была в чем то не права. Конечно, Башенко должен подать в отставку. Уверен, что мы, спортсмены, должны поддерживать друг друга в таких ситуациях. Спасибо», - написал боксер.

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Бокс, Новости бокса, Анна Соловей, Александр Башенко, Владислав Сиренко.
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