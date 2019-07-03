Федерация велоспорта Украины рассмотрит вопрос об увольнении Башенко

Новости спорта: Глава Федерации велоспорта Украины Александр Башенко может покинуть свою должность.

Вице-президент Федерации велоспорта Украины Андрей Гривко заявил, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос отставки президента организации Александра Башенко после его конфликта с велогонщицей Анной Соловей. Об этом Гривко заявил в видеообращении на Facebook.

"Как первый вице-президент ФВУ могу заявить, что на Федерацию поступило очень много жалоб как от велосообщества, так и от граждан Украины. Федерация обязана рассмотреть эти жалобы, поэтому в ближайшее время будет созван президиум ФВУ. На нем будет рассмотрен вопрос о целесообразности нахождения Александра Башенко на посту руководителя Федерации", - отметил вице-президент.

Напомним, Башенко публично нахамил чемпионке Евроигр Анне Соловей. Министр спорта Игорь Жданов выразил поддержку Соловей в конфликте с президентом Федерации велоспорта.