Каллум Смит хочет боя с Ковалевым

Новости спорта: Каллум Смит хочет выйти на ринг в сентябре

Чемпион WBA во втором среднем весе Каллум Смит планирует выйти на ринг в сентябре, и хотя он сохраняет надежду на бой с Саулем "Канело"Альваресом, британец понимает, что его шансы не так велики. В будущем, после сентябрьского боя, он готов задуматься о поединке против чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева, но этот бой будет связан со сменой весовой категории, и это должно быть взвешенное решение.

"Я думаю, многое зависит только от Канело, — сказал Смит о возможном бое с Альваресом в интервью TalkSport. — Он принимает решения. С кем он захочет, с тем и встретится. Если поступит предложение, это несомненно тот бой, который мне интересен, но я лично считаю, что это буду не я, думаю он все же встретится с Головкиным».

"Что касается боя с Ковалевым, не думаю, что он сможет "спуститься"во второй средний, поэтому это мне надо решить. Полагаю, что я не смогу подняться, а затем вернуться [во второй средний], поэтому если я поднимусь, то уже и останусь в полутяжелом весе, — добавил Смит. — Уверен, что во втором среднем весе еще есть для меня большие бои. Но если мне предложат этот бой… Он первый в рейтинге полутяжелого веса, и это будет шанс стать чемпионом мира в двух весовых категориях, это одна из моих целей. Этот бой мне интересен».

Появлялась информация о том, что Смиту предложили объединительный бой против соотечественника, чемпиона WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерса, и, по словам Смита, вскоре он со своей командой определится со следующим боем.

"Я проведу бой в сентябре, в США или в Ливерпуле, неважно, — сказал чемпион. — Три предыдущих боя я провел за границей, и было бы неплохо провести бой в Ливерпуле в ранге чемпиона мира. Я встречусь со своей командой на этой неделе, мы рассмотрим все варианты, и надеюсь, вскоре появятся новости о моем бое».