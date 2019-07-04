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Уайт сравнил Леапаи с мешком

Уайт сравнил Леапаи с мешком
22:04 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британский боксёр Диллиан Уайт заявил, что не планирует проводить повторный бой с новозеландцем Джозефом Паркером.

Ранее Паркер победил Алекса Лиепаи, но Уайт признался, что этот успех новозеландца его не впечатлил.

«Паркер хочет, чтобы я входил в его планы, но он не входит в мои. Я не понимаю этого. Паркер и Дэвид Хиггинс несут чушь! Зачем мне драться с кем-то, кого я уже победил? Нет никакого смысла.

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Победа над Лиепаи? Это было ужасно. Я вообще не понимаю, что там происходило, что его тренер говорил ему. Такого соперника, как Лиепаи, нужно было просто размазать. Я думаю, что тяжёлый мешок представляет больше опасности, чем Алекс. По крайней мере тяжёлый мешок может на тебя упасть и ударить несколько раз», — приводит слова Уайта Sky Sports.

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Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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