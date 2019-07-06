Андраде может сразиться с Саулем Альваресом

Новости спорта: Деметриус Андраде - один из возможным соперников Сауля Альвареса на бой в сентябре.

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде может стать следующим соперником чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе Сауля Альвареса.

«Я говорил с представителями Альвареса, они спросили, сможет ли Андраде провести бой с Саулем в сентябре. Ответ — большое да! Хотя я и не думаю, что мы являемся для них вариантом номер один. Это объединительный бой, Деметриус будет к нему готов на сто процентов. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует промоутера Андраде Эдди Хирна ESPN.

В штабе Альвареса сообщили, что в настоящий момент рассматриваются несколько вариантов, в которые входит и бой с Андраде. Ранее сообщалось, что следующим соперником мексиканца может стать россиянин Сергей Ковалёв.