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Диллиан Уайт: Я иду за тобой, Уайлдер

Диллиан Уайт: Я иду за тобой, Уайлдер
03:56 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британский супертяж Диллиан Уайт резко высказался касательно чемпиона WBC американца Деонтея Уайлдера, назвав того трусом и лгуном.

Отметим, ранее сам Деонтей отметил, что Уайт упустил четыре возможности встретиться со ним.

"Уайлдер просто пытается скрыть свою трусость за враньем. Ясно же, что он просто хочет избежать поединка со мной любым способом. Я же предлагал ему больше денег, чем у него прописано в контракте в реваншных боях с Луисом Ортисом и Тайсоном Фьюри вместе взятые.

Правда заключается в том, что он уже два года избегает матча со мной. Уайлдер чувствует мое горячее дыхание на своей шее и просыпается по ночам с криками, набирая WBC и умоляя их удерживать меня подальше от Деонтея.

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Для меня не будет откровением, если он уже смог выпросить у WBC сделать его “франчайзинговым” чемпионом США или даже Алабамы, чтобы он мог быть царем в своем желтом замке. Однако я все равно иду за тобой, Уайлдер. И когда мы встретимся, тебе явно не посчастливится", - приводит слова британского боксера TalkSport.

Отметим, что 20 июля в Лондоне Диллиан сразится за пояс временного чемпиона WBC с колумбийцем Оскаром Ривасом.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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