Майк Тайсон стал амбассадором украинской букмекерской компании Parimatch

Новости спорта: Майк Тайсон и международный холдинг Parimatch объявили о начале стратегического сотрудничества.

Тайсон - абсолютный чемпион мира среди профессионалов, самый популярный боксер в истории, член Международного зала боксёрской славы и самый высокооплачиваемый тяжеловес в истории бокса. По сей день он удерживает мировой рекорд как самый молодой чемпион мира в тяжелом весе (в возрасте 20 лет, 4 месяцев и 22 дней). Тайсон единственный, кому шесть раз подряд удалось защитить титул абсолютного чемпиона (WBC, WBA, IBF). И именно он представит международный букмекерский холдинг Parimatch во всем мире.

- Я всегда бескомпромиссно шел к победе, ничто и никогда не могло остановить меня! Одержимость быть лучшим, решительность и смелость, страсть к своему делу – это все про меня и Parimatch. Они чертовски сумасшедшие – это меня откровенно подкупило в переговорах с ребятами. Я готов присоединиться к команде победителей Parimatch, ведь они заряжены побеждать! – Майк Тайсон.

Именно Майк станет лицом новой масштабной рекламной кампании Parimatch, которая стартует в августе по всему миру. Всемирный масштаб и бескомпромиссность спортсмена соответствуют идеологии бренда, который продолжает мировую экспансию и идёт к победе.

- «Есть всего несколько спортсменов в истории бокса, которые навсегда оставили свой след и Майк Тайсон – один из них. Мы в течение десятилетий следили за фантастическими боями и победами Майка и сегодня для нас огромная честь сообщить, что он станет частью глобальной команды Parimatch. Нам импонирует его внутренняя сила. Помимо величайших спортивных побед, он покорил нас сегодня своими новыми взглядами на жизнь. Майк выбирает находиться в постоянном развитии, вставать после ошибок, играть до абсолютной победы – именно это нас объединяет», – комментирует CEO Parimatch Сергей Портнов.

Ранее в рамках кампании по ребрендингу Parimatch подтвердил подписание контракта с международным чемпионом UFC Конором МакГрегором. Теперь команда глобальных бренд-амбассадоров усилена абсолютным чемпионом мира по боксу среди профессионалов Майком Тайсоном.