Кролла: Ломаченко - один из лучших боксеров в истории и ему не стыдно проиграть

Новости спорта: Бывший соперник Василия Ломаченко Энтони Кролла рассказал, что может вскоре завершить карьеру.

Кролла отметил, что еще может достойно выступать на мировом уровне и считает, что проигрывать Ломаченко не стыдно.

"Я думаю, проведу еще один бой. У меня было время подумать, что делать дальше. Я всегда хотел провести поединок в Манчестере и после этого уйти на пенсию.

Я верю, что могу продолжать боксировать на мировом уровне. И я доказал это когда боксировал с Даудом Йорданом, топовым бойцом, он входит в топ-10 рейтинга почти всех боксерских организаций. И тогда я победил в сложном поединке, поэтому могу говорить, что принадлежу к элите.

Но давайте смотреть на вещи реально. Я много думал о том, что не стоит задерживаться в боксе слишком долго. Но, учитывая последний бой, мне не хотелось бы уходить сейчас. Я говорил со многими авторитетными людьми и все они говорят, что Ломаченко – один из лучших боксеров в истории и ему не стыдно проиграть". И я думаю, что они правы", - цитирует Кроллу Sky Sport.