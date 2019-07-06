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Арум назвал сроки организации боя Ковалев - Альварес

Арум назвал сроки организации боя Ковалев - Альварес
02:00 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Промоутер Боб Арум уверен, что для организации большого боя в сентябре мало времени.

Известный американский промоутер Боб Арум сообщил, что его команда ведет переговоры с Golden Boy касательно поединка между Саулем Канело Альваресом и Сергеем Ковалевым, но он сомневается, что такой бой можно организовать в сентябре.

"Канело хочет сразиться с Ковалевым за еще один титул. DAZN разговаривает с Golden Boy и с нами. Они ожидали бой с Головкин, но сейчас можно утверждать, что поединка не будет

Теперь они пришли к нам обсудить возможность боя Канело-Ковалев. Проблема в том, что у Ковалева есть предложение о поединке в России против Энтони Ярда. Насколько мы понимаем, Фрэнк Уоррен и Энтони Ярд могли бы повременить с боем против Ковалева за существенную плату. Но времени на переговоры слишком мало.

Сауль Альварес намерен выйти в ринг против Ковалева

Поэтому я считаю, что Ковалев и Ярд встреться в августе где-то в России. Если Ковалев захочет боя с Канело, то он может состояться в декабре. Я не думаю, что этот бой возможен 14 сентября.

Тем более, Ярд и Фрэнк Уоррен удовлетворены контрактом на бой в России 24 августа, поэтому я думаю, что бой Ковалев – Ярд все же состоится, а Канело будет сражаться в сентябре. Деметриус Андраде, вероятно, будет противником, потому что он на контракте у DAZN и Эдди Хирна. Это мое понимание. Я бы сделал ставку на это", - сказал Арум телеканалу IFL.

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Бокс, Сауль Альварес, Боб Арум, Новости бокса, Сергей Ковалев.
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