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Тайсон Фьюри рассказал, как в детстве сломал отцу три ребра

Тайсон Фьюри рассказал, как в детстве сломал отцу три ребра
21:43 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал, что в детстве он сломал отцу три ребра.

Таким образом он пытался доказать, что вполне годится для занятий боксом.

"Я рос в боксёрской среде, мой отец занимался боксом в 80-90-е годы. Я был словно крыса и повсюду следовал за ним. Потом на одной из распродаж я купил старые кассеты и просматривал поединки давних лет. Однажды я с младшим братом Шейном устроил спарринг по всему дому. Отец сказал, что ему надоело наблюдать за тем, как мы разрушаем дом.

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Он отвёл меня во двор и сказал, чтобы я ударил его по корпусу. Он пообещал, что, если удар будет хорош, я смогу приступить к настоящим тренировкам. Я пробил левым и сломал ему три ребра… С того дня он позволил мне тренироваться", — приводит слова Фьюри TalkSport.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса.
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