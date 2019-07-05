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Пятница, 05.07.2019
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Теофимо Лопес упал на канвас после брутального удара во время спарринга (Видео)

Теофимо Лопес упал на канвас после брутального удара во время спарринга (Видео)
21:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Во время спарринга соперник американца не только хорошо "попал", но еще и бросил Теофимо Лопеса борцовским приемом.

Накануне поединка американского проспекта легкого веса Теофимо Лопеса в Сети появилось видео, как его во время спарринга отправил на канвас некий 20-летний соотечественник Джейнелсон Фигероа, который выступает в полусреднем весе.

Это не единственное видео - некий пользователь Marvin Romero показывает более полное видео, чтобы показать преимущество Лопеса в этом спарринге, но в конце видео есть эпизод, как Фигероа в борцовском броске вновь оправил Теофимо на канвас.

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Уже 19 июля в Оксон-Хилле Лопес сразится за звание обязательного претендента на титул по версии IBF с японцем Масайоши Накатани.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Теофимо Лопес.
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