Теофимо Лопес упал на канвас после брутального удара во время спарринга (Видео)

Новости спорта: Во время спарринга соперник американца не только хорошо "попал", но еще и бросил Теофимо Лопеса борцовским приемом.

Накануне поединка американского проспекта легкого веса Теофимо Лопеса в Сети появилось видео, как его во время спарринга отправил на канвас некий 20-летний соотечественник Джейнелсон Фигероа, который выступает в полусреднем весе.

Это не единственное видео - некий пользователь Marvin Romero показывает более полное видео, чтобы показать преимущество Лопеса в этом спарринге, но в конце видео есть эпизод, как Фигероа в борцовском броске вновь оправил Теофимо на канвас.

Уже 19 июля в Оксон-Хилле Лопес сразится за звание обязательного претендента на титул по версии IBF с японцем Масайоши Накатани.