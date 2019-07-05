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Арум: Контракт на бой Ломаченко - Кэмпбелл подписан

Арум: Контракт на бой Ломаченко - Кэмпбелл подписан
23:28 Пт, 5 Июль 2019 Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Боб Арум рассказал, что подготовка к проведению боя Василий Ломаченко - Люк Кэмпбелл уже началась.

Американский промоутер Боб Арум, ведущий дела чемпиона мира в легком весе Василия Ломаченко, заявил, что переговоры по следующему бою украинца завершены.

По его словам, бой Ломаченко-Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне, а объявление искусственно затягивает промоутер британца Эдди Хирн.

"Сделка заключена. Эдди Хирн попросил самостоятельно сделать официальное объявление. Затягивание связано с нежеланием вмешиваться в продажу билетов на бой Диллиана Уайта, которые, похоже, продаются не очень хорошо.

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Насколько нам известно, все контракты подписаны. Мы ожидаем, что бой состоится 31 августа, и я думаю, что он будет на O2 Arena в Лондоне. Но все вопросы к Эдди. У нас все готово. ESPN отправляет целую команду в Англию для освещения боя. Так что, насколько я понимаю, с объявлением или без него, подготовка уже началась", - сказал. Арум в интервью IFL TV.

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