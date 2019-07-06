Тайсон Фьюри сразится с американцем для укрепления имиджа в США

Новости спорта: Фрэнк Уоррен сообщил, что следующий соперник Тайсона фьюри будет американцем.

Один из промоутеров бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен заявил, что в следующем поединке его подопечный должен встретиться с соперником из США. При этом в команде британца не определились, кто именно может выйти на ринг с Фьюри.

«Мы по-прежнему подбираем дату боя Фьюри на арене „Мэдисон Сквер Гарден“. Поединок должен состояться в сентябре или октябре. Как бы то ни было, ещё рано говорить, кто будет соперником. Я упоминал Джаррелла Миллера, мы хотим, чтобы противником был боксёр из США. Думаю, важно, чтобы он встретился с кем-то из США. Одно дело — бой британца и немца в Лас-Вегасе, другое — встреча с американцем. Важно укрепить имидж Фьюри в США», — приводит слова Уоррена BoxingScene.

В минувшем бою Фьюри досрочно победил Тома Шварца.